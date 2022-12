Lierse wijnhandelaar moet wachtlijst invoeren voor champagne: "Door schaarste soms twee tot drie maanden wachten" 

Wijnhandelaar Qualivino in Lier heeft een wachtlijst moeten invoeren voor exclusieve champagnemerken. 2022 was een absoluut topjaar voor de champagneverkoop. Tegelijkertijd heerst er een schaarste, vooral bij luxemerken. "De verkoop aan particulieren is sinds de pandemie beginnen te groeien en is nooit meer gestopt met groeien", vertelt zaakvoerder Oliver Verhelst.