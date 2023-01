Wase IJsberenduik terug na 2 jaar coronapauze, met nieuw online inschrijvingssysteem

In ieder geval staat er geen limiet op het aantal inschrijvingen. "In het verleden hebben we al edities gehad met wel 1.000 deelnemers gehad. Dan is het wat krapper, maar dat lukt hier allemaal. Ook qua omkledingsruimtes. Het is groot genoeg in De Ster", stelt de organisatie. "Maar het is zeker niet onze bedoeling om dit evenement zo groot mogelijk te maken. Het is vooral de bedoeling dat het gezellig wordt!"