Wildlife Taxi Team Midden-Kempen vervoerde dit jaar minder gekwetste dieren naar opvangcentrum

Het team heeft niet alleen minder gekwetste dieren moeten brengen, maar ook in het opvangcentrum is dezelfde trend zichtbaar. “In het opvangcentrum van Herenthout waarmee we samenwerken werden vorig jaar zeker 5.000 dieren binnengebracht en dit jaar zijn dat er ook maar 4.100", zegt Jordan. "Daar is ook een grote daling, dus we gaan ervan uit dat er minder dieren in nood zijn. Wat positief is natuurlijk.”