Drie gewonden na zwaar verkeersongeval in Hoboken

Rond 2.30 uur vannacht is in de Emiel Vloorsstraat, op de grens van het Kiel met Hoboken, een zwaar verkeersongeval gebeurd. Een auto, die in de richting van Hoboken reed, week af van zijn rijvak en botste op een geparkeerde vrachtwagen aan de rechterkant van de weg. De auto stak grotendeels onder de aanhangwagen, en het dak van de auto plooide helemaal naar beneden.

In de auto vielen drie gewonden. De passagier die rechts vooraan zat, raakte het zwaarst gewond. De brandweer moest de inzittenden uit het wrak bevrijden. Een verkeersdeskundige kwam ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.

Voor de vaststellingen is de straat afgesloten in de richting van Hoboken. De auto wordt getakeld en de brandweer ruimt de brokstukken op.