19 honden weggehaald bij broodfokker uit Lubbeek: "De ratten liepen voor mijn voeten"

Na een anonieme melding over de vermeende broodfokker in Lubbeek, trok de Sint-Truidense vzw All4dogs erop uit. "Initieel ging het om 8 honden, maar toen we er aankwamen zagen we dat het er veel meer waren, 19 in totaal", vertelt Joëlle Merinsky van hondenopvangcentrum All4Dogs. "De broodfokker drong nog aan om nog een deel van de honden te houden, maar dat hebben we gezien de omstandigheden niet toegelaten."