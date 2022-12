Chiquitita: dé grote ABBA-hit die 43 jaar na de release honderden meisjes in Guatemala helpt 

Een van de jonge meisjes die zo een workshop kon bijwonen, is Sofia (een schuilnaam). Het meisje heeft een zes maanden oude baby, een jongetje. Ze was in haar korte leven het slachtoffer van mishandeling en verkrachting. Nu volgt ze ademhalingsoefeningen, die door het ADP georganiseerd worden. "Ik heb veel geleerd over emotionele controle", legt Sofia uit aan een verslaggever van de Britse omroep. "Ik voel me sterker en zekerder over mijzelf. En ik leer hoe ik voor mijn zoon moet zorgen."