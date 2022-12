Als je sterft aan kanker: afscheid van Valerie en Olivier, de twee jonge kankerpatiënten die VRT NWS een jaar lang volgde 

Tijdens ons laatste gesprek, op het strand in De Haan, hebben we het over doodgaan, over hoe het aan de kinderen vertellen en over gelukkig zijn. "Ik denk dat geluk iets heel relatief is. Je kan in een heel gelukkig leven ongelukkig zijn en je kunt met heel veel miserie gelukkig zijn. Dus, ik ben wel gelukkig."

Ook na de uitzending van onze reportage houden we contact. Koffie drinken, wandelen, praten. Ook over: hoe afscheid nemen van de kinderen. Over hoe die laatste woorden voor hen moeten klinken. Ik vond ze in mijn mailbox, ergens begin januari, drie weken voor Olivier doodging.