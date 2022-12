Gezondheidstoestand van voormalige paus Benedictus XVI blijft stabiel

Woensdag maakte paus Fransiscus bekend dat de gezondheidstoestand van zijn voorganger, paus emeritus Benedictus XVI (95), er er op achteruit gegaan is. "Ik zou jullie om een speciaal gebed willen vragen, want hij is erg ziek", klonk het tijdens de wekelijke audiëntie.

Gisteren volgde er een officiële mededeling van het persbureau van de Heilige Stoel. "De paus emeritus kon de voorbije nacht op krachten komen, hij is absoluut helder en wakker, en hoewel zijn toestand ernstig blijft, is de situatie in dit stadium stabiel."

Vandaag lijkt de situatie ongewijzigd. "Afgelopen nacht was de paus emeritus in staat om goed uit te rusten. Hij heeft gisteren ook in zijn kamer deelgenomen aan de heilige misviering. Zijn toestand is stabiel", zegt Matteo Bruni, woordvoerder van het Vaticaan in een persverklaring.