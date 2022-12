Braziliaans staatshoofd Jair Bolsonaro heeft net voor einde van zijn presidentschap het land verlaten

De uittredende Braziliaans president Jair Bolsonaro heeft het land verlaten zal zondag niet aanwezig zijn bij de inhuldiging van zijn opvolger Luiz Inácio Lula Da Silva. Hij zou onderweg zijn naar de Verenigde Staten, al wordt er nog druk gespeculeerd over de precieze bestemming.

Het is voor het eerst sinds 1985 in Brazilië dat de uittredende president afwezig blijft bij de officiële overdracht van de macht. Bolsonaro heeft Lulu ook nooit gefeliciteerd met zijn verkiezingsoverwinning. Een geëmotioneerde Bolsonaro had via sociaalnetwerksites nog een video verspreid waarin hij afscheid neemt van zijn aanhangers.