Dodental na zware hotelbrand in Cambodja loopt op tot 25

De brand in het Grand Diamond City Casino and Hotel in Poipet, een stad in Cambodja aan de grens met Thailand, ontstond woensdag rond middernacht. Uit de eerste resultaten van het onderzoek bleek dat de brand waarschijnlijk werd veroorzaakt door nieuwjaarsdecoraties die oververhit geraakt waren. Hotelpersoneel probeerde tevergeefs het vuur te doven met brandblussers. Uiteindelijk slaagde de brandweer daar, na meer dan 12 uur blussen, wel in.