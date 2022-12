Controversiële influencer Andrew Tate "opgepakt in Roemenië in onderzoek naar mensenhandel"

Deze week nog belandde Andrew Tate in het oog van een storm op sociale media. Tate is sinds kort opnieuw actief op Twitter, nadat hij gratie had gekregen van de nieuwe eigenaar Elon Musk. In die korte tijd richtte hij zijn pijlen al meermaals op de Deense klimaatactiviste Greta Thunberg. Dinsdag was het weer van dat. "Ik heb 33 wagens, waaronder een Bugatti en twee Ferrari's. Als je me je e-mailadres bezorgt, stuur ik je een lijst op van de volledige collectie en een overzicht van hoeveel ze precies uitstoten", schreef hij.

Thunberg reageerde, voor het eerst. "Ja, laat het me alstublieft weten via smalldickenergy@getalife.com", schreef ze op Twitter. "Small dick energy" wordt vaak al lachend gebruikt als verklaringen voor vulgaire of controversiële uitspraken van mannen: als compensatie voor een klein geslachtsdeel.

Tate sloeg terug met een nieuw filmpje waarin hij in een rode badjas lurkte aan een sigaar en zichzelf enkele pizza's liet overhandigen in dozen "die zeker niet gerecycleerd mogen zijn". Op sociale media circuleert het verhaal dat het gerecht aan de hand daarvan de locatie van Tate heeft kunnen achterhalen, al wordt dat nergens bevestigd.