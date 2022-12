"Zorg staat op instorten en lange wachtrijen aan crematoria": China-correspondente schetst ijzingwekkend beeld van coronagolf

"De onvrede over het lossen van het zerocovidbeleid is erg groot", zegt Vervaeke daarover. "Het is moeilijk voor gewone Chinezen om kritiek te hebben op de overheid, maar iedereen die ik erover sprak was het duidelijk oneens met het beleid", vertelt ze. "De winter is het verkeerde moment ervoor, het is te plots gebeurd, met onvoldoende voorbereiding."

Verschillende landen nemen intussen maatregelen door bijvoorbeeld Chinese reizigers opnieuw een testplicht op te leggen. Dat is onder meer het geval in de Verenigde Staten, maar ook in Italië en nu ook in Spanje. Ons land is dat voorlopig niet van plan. Europees overleg gisteren voor uniforme maatregelen, is op niets uitgedraaid.