"Running up that hill" van Kate Bush hoogste nieuwkomer in "De tijdloze" van Studio Brussel, Fleetwood Mac staat op 1

Fleetwood Mac staat met in totaal vier nummers in "De tijdloze". "Dreams" staat op 22, "Go your own way" op 36 en "Everywhere" op 49. Vorig jaar stootte de Brits-Amerikaanse band nog Pearl Jam van de troon, die zes jaar lang de lijst aanvoerde met "Black".

"De tijdloze" wordt al georganiseerd sinds 1987. Het eerste decennium wisselden "Angie" van The Rolling Stones en "Child in time" van Deep Purple elkaar af op de eerste plaats, daarna nam Nirvana het een tijdje over met "Smells like teen spirit". Gorki stond als enige Belgische band 4 keer op nummer 1 met "Mia".