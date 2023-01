Eerste vliegtuig met "biokerosine" stijgt op in Zaventem: wat is SAF? En hoe goed is het voor het klimaat?

In juli waarschuwde de Europese milieukoepel Transport & Environment bovendien tegen opgelegde hoeveelheden SAF in vliegtuigbrandstof, zoals bijvoorbeeld in Frankrijk al het geval is. Die verplichtingen zouden weleens een averechts effect kunnen hebben. T&E vreest dat producenten palmolie, sojaolie of suikermelasse zouden kunnen gaan gebruiken om aan de vraag te voldoen. Dat zou kunnen leiden tot nieuwe plantages in tropische wouden, en dus meer ontbossing.