Kinderkamp "DJ Academy" in Versuz in Hasselt sluit eerste week af met show voor familie én Regi 

De kinderen van de "DJ Academy" hebben aan het einde van de eerste lesweek hun dj-kunsten getoond in de grote zaal van club Versuz in Hasselt. Tomorrowland organiseert kinderkampen voor toekomstig dj-talent. Dit jaar niet in Boom, maar wel in Hasselt in de Versuz. Naast heel wat familie in het publiek, kwam ook Regi als verrassing kijken wat de kinderen de voorbije week geleerd hebben.