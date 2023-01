Man die in etalage reed van fotograaf uit Koekelare en vluchtte, blijkt klant te zijn en heeft zich verontschuldigd

Nadat de politie de man had gevonden, belde die zelf naar de fotograaf om zich te verontschuldigen. Fotograaf Marc Vinckier: "Het is een kennis en klant van mij. Hij heeft al enkele keren iets in de winkel gekocht. Ik waardeer zijn telefoontje wel. Ik ben blij dat alles bijna achter de rug is en zou het hele verhaal hiermee graag afsluiten."