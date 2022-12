Gerechtelijk onderzoek geopend naar "verzinsels en inconsistenties" in cv van pas verkozen Republikeinse Congreslid George Santos

De controverse over Santos (34) begon met berichten in de Amerikaanse pers dat hij gelogen had over zijn opleiding en werkervaring. Zo had hij beweerd dat hij een bachelordiploma economie en financiën had behaald aan een New Yorkse universiteit. Hij zei ook dat hij voor de financiële topbedrijven Goldman Sachs en Citigroup had gewerkt.

Na een week vol controverse en nog meer onthullende artikels waaruit bleek dat hij ook over zijn afkomst en zijn persoonlijke bezittingen gelogen had of op zijn minst niet de hele waarheid had verteld, gaf Santos toe dat hij zijn cv "verfraaid" heeft, nooit aan een universiteit is afgestudeerd en niet voor die twee bedrijven heeft gewerkt, maar er enkel zaken mee heeft gedaan als vicevoorzitter van een ander bedrijf. Maar, zo zei hij, ik ben geen fraudeur.