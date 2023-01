Turnhout herdenkt gasexplosie van jaar geleden in intieme kring

Van Miert zelf herinnert zich de dag als een intense ervaring. "Ik woon vlakbij, maar had de knal niet gehoord", vertelt hij. "Ik was bezig met het eten voor oudejaarsavond en had mijn telefoon niet meteen in de buurt. Pas toen ik een bericht zag van Cathy Berx, onze gouverneur, zag ik ook alle gemiste oproepen van de brandweer." Van Miert fietste meteen naar het appartementsgebouw. "Dat was enorm confronterend, maar ik ben vandaag heel dankbaar voor het werk van al onze hulpdiensten: politie, brandweer, de civiele bescherming en de hondenteams. Ze hebben het scenario perfect uitgevoerd." Ook de hulp van de burgers in de dagen daarna vond de burgemeester hartverwarmend. "We hebben zelfs een stuurgroep moeten oprichten om alle hulp te coördineren."