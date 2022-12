Van bierkalender over dickalender tot eentje van "De slimste mens": scheurkalenders zijn terug van weggeweest

Coudeville kiest nu al de scheurkalenders die in 2024 in de boekenwinkel zullen liggen. "Ik moet dan ook goed inschatten hoeveel we er willen, want door het dunne papier is het vrijwel onmogelijk om er bij te drukken. Ze hebben maar een korte duur om te verkopen. Maar kwijt geraken we ze meestal, zelfs in januari of nog wat later op het jaar. Je moet ook de trends voor volgend jaar weten in te schatten, maar zo moeilijk is dat ook weer niet. Ik kan alvast verklappen dat koken ook in 2024 één van dé thema's voor de scheurkalenders blijft."