15 graden dit weekend maar ijspiste op Winterland in Hasselt blijft open

Winterland In Hasselt houdt z’n schaatspiste open ondanks het extreem zachte weer dat voorspeld wordt. In veel gemeenten was er deze winter al geen ijspiste omdat dat te duur geworden was door de hoge energieprijzen. En nu er dit weekend 15 graden verwacht wordt, zal er nog meer gekoeld moeten worden.

Bij Winterland maken ze zich geen zorgen. “In het verleden hebben we nog temperaturen van 15 graden gehad en kon de koelmachine het ijs in perfecte staat houden”, zegt organisator Maurice Schoenmakers. "Bovendien is de ijspiste overdekt en warmt de ruimte binnen minder snel op."