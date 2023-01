Hasselt telt meer dan 80.000 inwoners: vanaf 2025 grotere gemeenteraad en meer loon voor schepenen en burgemeester

Het juiste aantal inwoners dat op 1 januari in Hasselt is ingeschreven, zal pas in de loop van de maand duidelijk worden. Eerst moeten alle overlijdens, verhuizingen en geboortes in de provinciehoofdstad geteld worden. Door de kaap van 80.000 te overschrijden zal de gemeenteraad groter worden. Die telt nu 41 leden, maar zal uitgebreid worden met twee extra leden tot 43.