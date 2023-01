Koppel uit Sint-Truiden heeft 100 vakanties achter de rug dankzij huizenruil

Al sinds 1988 doen Frans Ooms en Sonja Hendrix aan huizenruil. Sinds vorige week hebben ze hun honderdste huizenruil erop zitten en dat wordt vandaag gevierd met taart. "Of we ooit 200 ruilen op onze naam gaan kunnen zetten, weet ik niet", zegt Frans Ooms. "Maar volgende week staat ruil 101 naar Gouda in ieder geval al op de agenda."

Huizenruil is een systeem waarbij je jouw huis tijdens je vakantie verruilt met en gezin uit het binnen- of buitenland. Wanneer jij op vakantie bent in het huis van je ruilpartner, houdt hij zijn vakantie in jouw huis. Volgens het koppel is het een goedkopere manier van reizen.