Op vakantie naar Kroatië? Geen paspoortcontroles meer aan (een deel van) de grens en betalen kan nu met euro's

Vooral in het binnenland is men er iets minder gelukkig mee, zegt Dave Roosen, een Vlaming die al 10 jaar in Kroatië woont en er een internationaal transportbedrijf uitbaat. "Aan de lange kust, die ik altijd een soort cocon binnen Kroatië noem, zijn ze blij dat er euro's over de toonbank gaan, zij leven van het toerisme. Daar ligt men er niet echt wakker van", vertelt hij in "De ochtend". "Maar in het heel grote binnenland, waar men toch een eenvoudigere levensstijl heeft, liggen de salarissen niet zo hoog. Alles zal duurder worden door de euro. In het binnenland zullen ze er toch een beetje van af zien."

Toch zal ook het toerisme gevolgen ondervinden. De prijzen in de horeca zullen stijgen, meent Roosen. Dat is eigenlijk al een paar jaar aan de gang, weet hij, vooral overnachten in hotels en B&B's is aanzienlijk duurder geworden. Aan de andere kant betekent de overschakeling naar de euro dat de 340 miljoen mensen uit de andere eurolanden voortaan geen geld meer hoeven te wisselen als ze naar Kroatië reizen of niet meer hoeven om te rekenen in de winkeltjes, restaurants en cafeetjes. Al betalen steeds meer mensen - ook op reis - met betaalkaarten.

Voor de Kroaten die de kuna zullen missen, is er nog een kleine troost. De Kroatische versie van de euro zal de nationale munt "eren", want op sommige euromunten zal de beeltenis van een marter staan (kuna is Kroatisch voor marter). Op andere munten wordt dan weer Nikola Tesla (1856-1943) herdacht, een van de grootste uitvinders ter wereld, geboren in een dorpje dat destijds tot het Keizerrijk Oostenrijk behoorde, maar tegenwoordig Kroatisch is.