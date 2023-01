Martinuskerk Deinze kan pronken met volledig gerestaureerd doek van haar patroonheilige

Verbeke gebruikt bij restauraties nooit meer de verf van destijds, "want die verdonkert en vervaagt", zegt hij. "We kunnen die verfsoorten van vroeger sowieso niet meer gebruiken omdat we het verouderingsproces van die verven niet meer kunnen achterhalen. We weten wel dat de kleuren veranderden door licht, oxidatie, vocht en droogte, maar op welke manier dat gebeurde weten we niet. Maar dat verandert nu dus allemaal omdat we helemaal niet meer met olieverf werken, die is echt uit den boze. Nu gebruiken we pigmenten of kleurstoffen, die neutraal zijn. Als bindmiddel gebruiken we nooit olie, wel natuurlijke harsen, die minder verkleuren.

Hieronder zie je het schilderij van de heilige Martinus vóór de restauratie.