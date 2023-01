Meer dassen aangereden in Limburg in 2022: 140 verkeersslachtoffers

“Het gaat om een 50-tal dassen in de Voerstreek, en zo’n 95 verspreid over de rest van Limburg”, zegt Jos Reekmans van Dassenwerkgroep Limburg. “Dat is meer dan andere jaren.” Die stijging is er zeker in vergelijking met corona. “Toen was er minder verkeer ’s nachts op straat. We merken dat de beperkingen weg zijn, ook ander wild wordt weer meer aangereden.”