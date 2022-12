Minister Vandenbroucke over covid in China: "Vooral het gedrag van 11 miljoen Belgen is van belang"

Heel wat landen reageren ongerust. Onder meer de Verenigde Staten, Japan en Italië voeren een verplichte coronatest in voor wie uit China komt. Ons land en andere landen in Europa zaten gisteren samen voor overleg, maar er is besloten om voorlopig geen verdere actie te ondernemen.

"We zijn als Europeanen erg goed beschermd, maar we blijven waakzaam”, zei minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) na het overleg. "In België zijn bijkomende maatregelen voorlopig niet aan de orde. We hebben een erg hoog beschermingsniveau tegen omikron (de variant die nu woedt onder Chinezen) door de massale vaccinatiecampagnes. Bovendien maakten heel wat mensen hier het virus al door. Voorlopig kunnen we daarmee verder."



Een boodschap die Vandenbroucke vanmorgen herhaalde in "De ochtend" op Radio 1. "Dit betekent voor ons geen bijzonder nieuw epidemiologisch risico. We hebben hier niet plots met een nieuw risico te maken. Het zou helemaal anders zijn als het een andere virusvariant zou zijn waar wij hier niet tegen gewapend zijn."