Auto crasht in stadscentrum van Oostende na spectaculaire politieachtervolging

Vrijdagmiddag gebeurde ter hoogte van de Ringlaan, in de richting van Bredene, een verkeersongeval, waarbij twee voertuigen betrokken raakten. Een auto met Franse nummerplaat vluchtte weg na het accident. De politie kwam ter plaatse en ging op zoek naar de auto die was gevlucht.

Even later kreeg een patrouille de auto in het vizier en dat leidde tot een achtervolging in het stadscentrum van Oostende. Volgens een getuige liep de snelheid daarbij hoog op. Ter hoogte van het Vissersplein is de auto gecrasht op de rotsblokken van een kunstmatige golfbreker. In de auto zaten twee personen, die zijn allebei opgepakt.

Als bij wonder vielen er geen gewonden. Op het Vissersplein vindt momenteel "Christmas Village" plaats, een kerstmarkt waar veel volk op afkomt. De auto crashte vlak naast het evenement.