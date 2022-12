Na de pandemie volgt de financiële schok, Belgische en Vlaamse bedrijven gaan onzeker 2023 tegemoet

Ook het aantal starters stokt. "In 2021 was er nog een piek in het aantal start-up's, vooral omdat veel mensen zich in 2020 nog inhielden om een onderneming op te starten. De cijfers van 2021 tonen een soort inhaalbeweging aan. Maar in 2022 zien we toch een flinke achteruitgang, vooral bij de KMO's. Het is belangrijk dat we die cijfers goed in de gaten houden." Gedurende 2022 werden er 122.347 ondernemingen opgericht, het op één na hoogste aantal in tien jaar. Dat is 5,63 procent minder dan in 2021.