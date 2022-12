Michiel Vos, schoonzoon van Amerikaanse congresvoorzitter Nancy Pelosi, over haar afscheid: "Ze heeft het glazen plafond doorbroken"

Haar ambtsperiode als voorzitter verliep - en dat is zacht uitgedrukt - niet altijd van een leien dakje. Vooral de bestorming van het Capitool in 2021 zou later een schakelpunt in haar carrière blijken. "Die aanval op het Capitool, dat was niet enkel een aanval op een gebouw, maar ook op de democratie. Ze kan veel hebben, maar een parlement dat moet onderduiken in een kelder, dat was voor haar een echte wake-up call."