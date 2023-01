Twee nieuwe crèches voor baby's en peuters in Wervik en Dadizele

De vzw De Hoeksteen opende eerder dit jaar al een kinderopvang in Kortemark en in maart komt er nog een nieuwe bij in Merkem. In Dadizele en Wervik kunnen vanaf maandag achttien baby's en peuters van tot drie jaar terecht. De nieuwe crèches komen als geroepen, want in Dadizele was er geen enkele kinderdagopvang meer.

Opmerkelijk is dat de kinderopvangen komen van een vzw die vooral in ouderenzorg actief is en verschillende woonzorgcentra uitbaat zoals Maria's Rustoord in Dadizele en Blijvelde in Kortemark. "De kinderdagverblijven die worden opgestart liggen vlakbij de woonzorgcentra", vertelt Goderis. "Zo kunnen we op bepaalde vlakken samenwerken. Maaltijden worden in onze woonzorgcentra vers bereid. We kunnen de infrastructuur ook gebruiken voor onze kinderdagverblijven."