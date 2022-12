Nog steeds geen structurele oplossing voor 54 kindjes van gesloten crèche Babilou in Kraainem

Een aantal kinderen kon wel terecht bij andere vestigingen van het kinderdagverblijf, maar intussen is het voor de meeste ouders nog steeds behelpen. Een structureel alternatief is er voorlopig nog niet. "De afgelopen maand hebben de meeste ouders naar tijdelijke alternatieven moeten zoeken. Zo hebben sommigen de hulp ingeschakeld van familie, vrienden, buren of andere ouders die in dezelfde situatie zitten", vertelt de burgemeester van Kraainem, Bertrand Waucquez (Kraainem-Unie). "Een structurele oplossing is er helaas nog niet, maar we blijven zoeken."