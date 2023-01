Nooit eerder zo veel huwelijken in Aalst: gemiddeld 1 trouw per dag in 2022

"We kunnen stellen dat er in 2022 gemiddeld per dag minstens 1 koppel is getrouwd. Dat is bijzonder veel en is te verklaren door de ingezette inhaalbeweging na de coronaperiode", vermoedt schepen De Meerleer (N-VA). "Ongetwijfeld zal deze tendens zich ook aftekenen in andere steden en gemeenten."