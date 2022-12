Oekraïense president Zelenski ondertekent omstreden mediawet: "Zoals in de ergste autoritaire regimes"

De nieuwe mediawet breidt de bevoegdheden van de nationale mediaregulator gevoelig uit, zo schrijft The Kyiv Independent. De regulator kan bijvoorbeeld nieuwssites die niet officieel als media zijn geregistreerd, opdoeken zonder een gerechtelijke uitspraak.

Volgens de Oekraïense autoriteiten is de wet bedoeld om Russische propaganda tegen te gaan en moet hij de Oekraïense wetgeving in lijn brengen met Europese wetgeving. Oekraïne hoopt in de (nabije) toekomst onderhandelingen te kunnen opstarten over toetreding tot de Europese Unie. Een van de voorwaarden daarvoor is een hervorming van de media, waarbij de beïnvloeding van de media door belangengroepen aangepakt moest worden.

Maar de wet kreeg de voorbije maanden heel wat kritiek van journalistenorganisaties. Ze zien er een poging in om censuur in te voeren en vrezen dat de wet de persvrijheid in het land bedreigt. De Oekraïense autoriteiten ontkennen dat.