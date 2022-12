Oekraïense luchtafweer haalt 16 kamikazedrones neer, Chinese president Xi Jinping plant bezoek aan Rusland

In een online videovergadering heeft de Russische president Poetin aangekondigd dat de Chinese president Xi Jinping in de lente een bezoek zal brengen aan Rusland. "We verwachten u, mijn vriend. We verwachten u komende lente op een staatsbezoek aan Moskou", aldus Poetin. Dat bezoek zou de wereld moeten tonen dat de Russisch-Chinese relaties sterker zijn dan ooit. De twee leiders maakten ook duidelijk dat ze de militaire samenwerking tussen de landen verder willen uitbreiden.