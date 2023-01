Ouders in Hoeilaart starten zelf met een crèche

Na de sluiting van het kinderdagverblijf Dumbo's Kids, kwamen de ouders zelf met een initatief. "De ouders zaten met de handen in het haar en zijn naar ons gekomen voor een oplossing", vertelt schepen van Kinderopvang, Joy Sergeys. "Ze moesten plots opvang vinden voor hun kind. Niet gemakkelijk in onze streek, want er is al een groot tekort."