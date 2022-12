Taxibedrijven kampen met nijpend personeelstekort: "Plaatsjes op oudejaarsavond zijn schaars, wachttijden zullen oplopen"

“De taxisector kampt met grote tekorten”, zegt Pierre Steenberghen van de Nationale Groepering voor Taxibedrijven. “Tijdens de coronacrisis zijn we heel wat personeel verloren. Een vierde van de chauffeurs is toen vertrokken. Intussen is het personeelsbestand weer wat gegroeid, maar de sector blijft kampen met een personeelstekort van 20 procent."