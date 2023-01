Stad Halle gaat vrijwilligers inzetten om burenruzies op te lossen

Vanaf januari zal de stad Halle vrijwilligers op pad sturen om burenruzies op te lossen. "Als buren een conflict hebben over geluidsoverlast of over een afsluiting, zal onze vrijwilliger bemiddelen. Dat is beter dan naar de politie of de rechtbank te stappen", zegt burgemeester Marc Snoeck (Vooruit). "De vrijwilliger komt ter plaatse, luistert naar beide partijen en gaat met de buurt spreken, om nadien een oplossing te vinden."