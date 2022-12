Elektriciteit (op groothandelsmarkt) voor oudejaarsavond bijna gratis

Elektriciteit in België is op oudejaar bijna gratis, dat blijkt uit het dagelijkse overzicht van de beurs Epex Spot. De gemiddelde groothandelprijs voor stroom die morgen wordt geleverd wordt, bedraagt gemiddeld 5,76 euro per megawattuur. Het duurste moment ligt tussen 18 en 19 uur in de avond (27,93 euro), terwijl het in het laatste uur van het jaar zakt tot 0,13 euro per megawattuur. De consument zal echter weinig voelen van deze lage groothandelsprijzen.