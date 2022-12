Van 0 tot bijna 1 miljoen dollar per jaar: belastingaangiften Donald Trump na jarenlange juridische strijd eindelijk vrijgegeven

Na een juridische strijd van zeven jaar zijn de belastingaangiftes van voormalig Amerikaans president Donald Trump vandaag vrijgegeven. Daaruit blijkt dat Trump en zijn vrouw Melania de laatste 6 jaren zeer uiteenlopende bijdragen hebben geleverd via de federale inkomensbelastingen. In 2020 betaalden ze geen belastingen, in 2018 bijna een miljoen dollar. De Democraten willen nu onderzoeken of dat allemaal op een legale manier verlopen is, maar de Republikeinen verzetten zich daartegen. Zij noemen het vrijgeven van de aangiftes "een schending van de privacy".