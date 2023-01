UiTPAS Kempen breidt uit met 13 nieuwe gemeentes: nu grootste regio van Vlaanderen 

Dat er nu 13 nieuwe Kempense gemeentes zijn aangesloten, maakt Favoreel dan ook erg blij. "Verschillende gemeentes wilden nu tegelijk inzetten op vrijetijdsbeleving", zegt Favoreel. "Dat maakt de Kempen nu natuurlijk tot een aantrekkelijke regio: er is een enorm groot aanbod." Bovendien kunnen ook mensen uit een andere regio gebruikmaken van dat aanbod. "Je kan punten sparen over heel Vlaanderen en Brussel, dus iemand uit Hasselt kan ook hier aan activiteiten deelnemen." Wie even op vakantie is in de Kempen en van de pas wil genieten, kan die voor vijf euro aankopen.