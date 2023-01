Vanaf 1 maart krijgt Ieper eerste fietsstraten

Opvallend is dat het nog maar de eerste fietsstraten van Ieper zijn. Heel wat andere steden en gemeenten hebben al langer fietsstraten ingevoerd en verschillende verenigingen voerden actie voor meer fietsveiligheid in de stad. Sowieso is Ieper de laatste grote stad van de provincie zonder fietsstraten. "Wij konden dat niet direct invoeren, omdat wij nog een paar belangrijke werken in onze stad hebben, de heraanleg van de Leet bijvoorbeeld."

"Die buurt zal normaal ook tegen maart opengesteld worden en met die fietsstraten erbij maken we een rustig geheel. We zorgen er ook voor dat het verkeer niet zal stroppen in het centrum op drukke momenten omdat er werken zouden bezig zijn", aldus Talpe.