Vier van de zes kerstiglo's op de markt in Ieper zijn vroegtijdig weggehaald

Niet alleen werden de iglo's weggeblazen door de felle wind. Ook de glazen schuifdeuren van het toeristisch infopunt in de Lakenhalle liepen zware schade op. Het glas sprong door een felle windstoot volledig kapot. Gelukkig raakte niemand gewond.

De wind zorgde nog voor schade. In Heuvelland hing een loshangende tak over een straat in Kemmel. De tak zat vast aan een elektriciteitskabel. De brandweer moest die losmaken. In Koekelare raakte een elektriciteitspaal los en kwam netbeheerder Fluvius de paal herstellen.