5 iconische catwalkmomenten van de "Godmother of Punk" Vivienne Westwood 

“Een icoon, een activiste, een ongelooflijke vrouw”, zo omschrijft modejournalist Veerle Windels de overleden Britse modeontwerpster Vivienne Westwood. Ze kreeg de kans Westwood te interviewen. “Al wou ze het die dag niet over mode hebben, maar over de verontrustende toestand van de wereld: over de jeugd die enkel nog televisie kijkt, over jonge designers zonder nieuwe ideeën… Dat typeerde haar. Ze was rebels, inventief, ze had een eigen look."