Vrijwilligers delen ruim 700 hulppakketten met vers ondergoed uit aan asielzoekers op straat in Brussel

De kerstperiode is een warme periode die met vrienden en familie gevierd wordt, maar dat is voor asielzoekers die in Brussel op straat leven niet zo. Daarom delen tientallen vrijwilligers vandaag pakketten uit. “Mensen krijgen al eten, dat is geen probleem. Maar wat ze daarnaast vragen is een propere onderbroek of een proper onderhemdje”, zegt Riet Dhont van "Vriendschap Zonder Grenzen". “Daarom hebben we een oproep gedaan op Facebook. Meer dan 100 mensen zijn spullen komen brengen in de Begijnhofkerk. We hebben meer dan 900 paar sokken en meer dan 700 onderbroeken in alle maten.”