Vrouw spant rechtszaak aan tegen Aerosmithzanger Steven Tyler wegens seksueel misbruik toen ze minderjarig was

In de aangifte wordt Tyler niet met naam genoemd, maar Julia Holcomb vertelde eerder al over haar zogezegde relatie met de zanger, onder meer in de documentaire "Look away" uit 2021. Die liet vrouwen aan het woord die als jonge meisjes misbruikt werden in de muziekindustrie.

Holcomb ontmoette Tyler tijdens een concert in Portland in 1973 kort na haar 16e verjaardag. Hij zou seks met haar gehad hebben, terwijl hij wist dat ze minderjarig was. Daarna zou hij haar volgens Holcomb laten geloven hebben dat ze een romantische relatie hadden. De vrouw zegt in de gerechtsdocumenten dat zij niet in staat was om de macht, beroemdheid en financiële zekerheid die Tyler bood te weerstaan. Het meisje kwam uit een gebroken gezin.