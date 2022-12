Wafelenbak in Sint-Niklaas om Marc Sleen te vieren en het jaar af te sluiten

Wie vandaag zin had in een wafel in Sint-Niklaas, moest tussen 14 en 17 uur op het Hendrik Heymanplein zijn. Niet toevallig daar, want op het plein staat ook een bas-reliëf van de beroemde Nero-wafelenbak.

De geestelijke vader van Nero, Madam Pheip en Tuizentfloot werd 8 maanden lang in de kijker gezet met allerlei activiteiten. De gratis wafelenbak vervangt de klassieke nieuwjaarsdrink die tot voor enkele jaren op de Grote Markt van Sint-Niklaas plaatsvond.