"Zwarte lijst" van woonzorgcentra onder verhoogd toezicht is fors aangegroeid

"Het is wel zo dat de zorginspectie het laatste jaar een tandje heeft bijgestoken in het toezicht houden op zorginstellingen", bevestigt Johan Staes van het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk (VLOZO). Hij pleit voor een masterplan van de overheid dat meer mensen naar de zorgsector moet leiden.

"Politici moeten maatregelen nemen om meer mensen aan het werk te krijgen in de zorgsector", zegt Staes. "Dat kan door te kijken wat de mensen in de sector moeten doen en door te zoeken naar de juiste profielen daarvoor. Niet iedereen in de zorgsector moet verpleegkundige of zorgkundige zijn."