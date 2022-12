27 gekende overlastplegers in Antwerpen moeten verplicht thuisblijven met oudjaar

Brandjes, rellen, vernielingen: het komt tegenwoordig wel vaker voor tijdens oudejaarsnacht in grote steden. Om dat te helpen voorkomen, heeft Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) besloten om 27 gekende overlastplegers preventief huisarrest op te leggen van 31 december 17 uur tot 1 januari 8 uur, zo laat hij weten in de Gazet van Antwerpen en is ons bevestigd.