Amerikaanse tv-journaliste Barbara Walters (93) overleden: de vrouw die tal van beroemdheden de lastigste vragen voorschotelde

Walters kwam er terecht in 1976, nadat ze een 15-tal jaar bij "The Tonight Show" op NBC had gewerkt. Ze wist zich in een mum van tijd op te werken in een sector die vooral door mannen gedomineerd werd. ABC News roemt haar als de vrouw die het glazen plafond verbrijzelde toen ze als eerste vrouw een nationaal avondnieuwsprogramma op televisie mocht presenteren. Ze werd ook de eerste vrouwelijke presentatrice met een "topsalaris" in de Verenigde Staten.