Brandweer Westhoek krijgt al 16 oproepen door hevig weer, boom verspert lange tijd weg in Zillebeke

Het winterweer lijkt de voorbije dagen plaats gemaakt te hebben voor herfstweer. De regen valt overvloedig en rukwinden in de Westhoek lopen op tot 80 kilometer per uur. Brandweer Westhoek kreeg sinds vrijdagochtend 16 oproepen te verwerken door dat onstuimige weer.

De interventie met de meeste hinder was in de Wervikstraat in Zillebeke. Daar waaide een grote boom om met een diameter van meer dan een meter. Die stond aan de rand van een bos niet ver van het voetbalveld. De straat was er sinds 9 uur volledig afgesloten want het verkeer kon niet door. De brandweer kon de boom in stukken zagen.

"Voor de rest waren het vooral kleine interventies", vertelt woordvoerder Kristof Louagie. "In Bovekerke waaiden hekken omver, in Zarren stond de straat even blank en in Wervik waaide kerstversiering weg. Zaterdag hadden we om 10 uur al zes interventies moeten doen. Nog in Wervik werd een elektriciteitskabel afgerukt en ook een straat in Kortemark kwam blank te staan omdat water van een weide naar beneden stroomde op straat en daar bleef staan."